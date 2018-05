PDH se pronuncia por eventuales acciones de parte de diputados para destituirlo

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se pronunció este lunes con relación a las supuestas intenciones de los diputados al Congreso, Luis Hernández Azmitia y Felipe Alejos, de removerlo del cargo.

La semana pasada, representantes de dos organizaciones entregaron al Organismo Legislativo un total de 23 mil firmas para respaldar la petición de destituir a Rodas.

Los dirigentes de esas agrupaciones fueron atendidos por Alejos, a quien le aseguraron que presentaron una denuncia en el Ministerio Público contra el procurador por faltas a las buenas costumbres, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, discriminación, turbación de actos de culto, entre otras denuncias.

Recibí 23 mil firmas de guatemaltecos que solicitan al @CongresoGuate destituya al Procurador de Derechos Humanos, por faltas a las buenas costumbres, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, discriminación, turbación de actos de culto, entre otras denuncias. pic.twitter.com/IgzDNzsLIE — Felipe Alejos (@FelipeAlejos) May 3, 2018

Mientras tanto, los legisladores han señalado la falta de acciones de parte del magistrado de conciencia a favor de la población en general. Hernández incluso aseguró que 83 diputados estarían dispuestos a votar a favor de la salida de Rodas de la PDH.

Ante ello, Rodas dijo hoy que “algunos contados diputados” están en contra de él como procurador. “Yo pienso que tiene que ser una política de Estado que nos conduzca a buscar el bien común y no estar enfrascados en querer ganar protagonismo en torno a mi persona”, dijo.

Y añadió: “Pienso que el país necesita una agenda seria. Hay tantas cosas que cada quien desde su competencia tiene que hacer, yo estoy dedicado a mi trabajo de lleno. Hay leyes que bien vale la pena retomar, la ley de Servicio Civil, de Aguas, repensar la ley de competencia para agilizar su viabilidad, entonces como si una obsesión por su servidor no tiene sentido”.

“No quiero caer en un circulo vicioso, que ganen protagonismo alrededor de atacar a mi persona. Por una parte es preocupante, el Ejecutivo está empecinado en sacar al comisionado Iván Velásquez de la CICIG; algunos diputados, pocos, apuestan a sacarme a mí de la institución”.

Lee también: Procurador Jordán Rodas: “A varios diputados no les soy de su agrado”

#ENPORTADA Diputados señalados buscan destituir al procurador @JordanRodas https://t.co/LiFCLkKmpn con el argumento de que es el “peor procurador de la historia” pic.twitter.com/HvkIALhfZr — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) May 7, 2018

Desmiente señalamientos

Asimismo, el procurador hizo algunas aclaraciones en cuanto a las “mentiras” que aseguró, se han dicho acerca de él. “No gano Q70 mil al mes, son Q50 mil, no cobro viáticos como procurador, ni nacionales ni en el extranjero”, indicó.

“Otro diputado dijo que yo estaba babeando por ser Presidente de la República. (Pero) no, yo estoy muy tranquilo, muy contento en el trabajo que estoy desempeñando y les rogaría que ellos (los parlamentarios) hagan lo mismo, pues hay leyes que necesitan el trabajo compenetrado”.

Finalmente, el magistrado de conciencia aseguró que hay que fiscalizar. “Que estén tranquilos, yo mis lentes me los pago, mis gustos me los pago con mi dinero, con mi salario, y no utilizo recursos públicos para eso”, resaltó.