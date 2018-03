Asteroide del tamaño de un autobús pasará cerca de la Tierra

El asteroide 2018 DV1 mide entre 5.6 y 12 metros de diámetro, tamaño por el que la NASA lo ha calificado como “potencialmente peligroso”. No obstante, este no representa ningún peligro para nuestro planeta.

La roca pasará a unos 105 kilómetros de la Tierra y nos sobrevolará a una velocidad de 6.58 kilómetros por segundo. Fue descubierta por el Mt. Lemmon Survey (Arizona, Estados Unidos).

De acuerdo con EarthSky, el 2018 DV1 será el decimooctavo asteroide conocido que sobrevuela la Tierra en una distancia lunar desde el inicio de este año y el sexto más cercano.

This asteroid will pass closer than the moon on Friday

And you can watch its passage, live:

https://t.co/aeuV2vsmPH

Image via Virtual Telescope Project pic.twitter.com/Iw2FSjV1Hc

