VIDEO. Caída de meteorito provoca un pequeño temblor en Estados Unidos

Los habitantes de la ciudad estadounidense de Detroit, la más grande del estado de Michigan, quedaron atónitos el martes al presenciar algo increíble en el cielo.

Lo que fue descrito por testigos como una “bola de fuego” mitigó la oscuridad de la noche por algunos segundos antes de impactar contra el suelo, unos ocho kilómetros al oeste-suroeste de New Heaven.

El misterioso objeto, que más tarde fue calificado por expertos como un meteorito, se incendió antes de caer en la localidad situada cerca del lago St. Clair, en las afueras de la ciudad, incluso provocando un pequeño sismo en la región.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el temblor alcanzó una magnitud de 2.0 y se registró a las 20:09 (hora local) de la noche del martes.

Funcionarios de la NASA también confirmaron a The Detroit News que su cámara de meteoros captó la entrada del objeto en la atmósfera a la hora indicada.

La “explosión” en el cielo fue vista y oída por decenas de personas en varios puntos del país, e incluso en la provincia canadiense de Ontario, según El Mundo.

Minutos antes de que las autoridades otorgaran datos oficiales sobre el incidente, las redes sociales se llenaron de videos y fotografías que mostraban el impactante suceso.

Several @ODOT_Statewide @ODOT_Toledo cameras captured tonight's #fireball #meteor seen across NW Ohio, Michigan and Ontario Tuesday night: MORE: https://t.co/0I0lKmf9M7 pic.twitter.com/7JVyCrlxEL

— Storm Center 7 (@StormCenter7) January 17, 2018