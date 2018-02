Trump propone darle armas a maestros para evitar tiroteos en escuelas

“La historia demuestra que un tiroteo en una escuela dura, en promedio, 3 minutos. Le toma a la policía entre 5 y 8 minutos aproximadamente llegar al lugar del crimen. Maestros y entrenadores altamente entrenados y adeptos a las armas solucionarían instantáneamente el problema, antes de que llegue la policía. Gran poder disuasivo”, escribió el presidente Donald Trump en una seguidilla de mensajes en su cuenta de Twitter (@realDonaldTrump).

….History shows that a school shooting lasts, on average, 3 minutes. It takes police & first responders approximately 5 to 8 minutes to get to site of crime. Highly trained, gun adept, teachers/coaches would solve the problem instantly, before police arrive. GREAT DETERRENT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

Trump retomó su idea de brindarle armas a los maestros al día siguiente de reunirse en la Casa Blanca con sobrevivientes de la matanza en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, que la semana pasada dejó 17 muertos en Florida.

El mandatario opinó que la opción de armar a los docentes sería mucho más efectiva y menos costosa que contratar guardias de seguridad para las escuelas. “Una escuela 'sin armas' es un imán para la gente mala. ¡LOS ATAQUES SE ACABARÍAN!”, apuntó en sus redes sociales.

….immediately fire back if a savage sicko came to a school with bad intentions. Highly trained teachers would also serve as a deterrent to the cowards that do this. Far more assets at much less cost than guards. A “gun free” school is a magnet for bad people. ATTACKS WOULD END! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

Trump subrayó, no obstante, que “nunca dijo” querer armar a todos los docentes. “Nunca dije 'den armas a los maestros' como salió en los Fake News (noticias falsas) @CNN & @NBC”, señaló, arremetiendo de nuevo contra los medios de comunicación.

“Lo que dije fue de ver la posibilidad de entregar 'armas ocultas a maestros adeptos a las armas con antecedentes militares o entrenamiento especial. Solo a los mejores”, escribió. “Un 20 % de los maestros, mucho, serían ahora capaces de… inmediatamente responder los disparos si un loco salvaje entra a una escuela con malas intenciones”, concluyó.

I never said “give teachers guns” like was stated on Fake News @CNN & @NBC. What I said was to look at the possibility of giving “concealed guns to gun adept teachers with military or special training experience – only the best. 20% of teachers, a lot, would now be able to — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

Trump reafirmó también que presionará para elevar de 18 a 21 años la edad mínima para comprar un arma e insistirá en un reforzamiento de los controles de antecedentes penales y de salud mental de los compradores potenciales de armas.