Todd Robinson: “Las situaciones de Guatemala y Venezuela son diferentes”

A menos de tres meses de su llegada a Caracas como encargado de negocios de Estados Unidos, Todd Robinson ya ha descubierto la complejidad de la política venezolana.

Entrevistado por el medio Runrun, reconoció que la situación que vive ahora en Venezuela es “diferente” a la que vivió en sus días como embajador estadounidense en Guatemala.

“Creo que las situaciones son diferentes. En Guatemala, estábamos trabajando directamente con el gobierno. Nos invitaron a trabajar directamente con ellos y con sus instituciones. Aquí no hay relaciones, no hay intención de trabajar”, confesó Robinson al periodista venezolano Pedro Pablo Peñaloza, autor de la entrevista. “Es más, ellos (Caracas) han invitado a otros países a trabajar. Y está bien, es su derecho como gobierno”, añadió.

Ironizando sobre el escenario actual del estadounidense en el país sudamericano, Peñaloza ironizó diciendo que “Todd Robinson pasó de Guatemala a Guatepeor”.

Todd Robinson. Foto: AFP

Sobre si se ha sentido “incómodo” trabajando en Venezuela, Robinson se limitó a pedir mayor respeto por parte de los negociadores locales. “He tenido dos reuniones con miembros del gobierno venezolano y las dos fueron muy malas. La experiencia fue de ataques directos a mi persona, mi país y mi equipo”, señaló.

“Solo puedo decir que si este es el tipo de relaciones que ellos quieren entre Estados Unidos y Venezuela, está bien, pero yo espero un mejor tratamiento para mi equipo y más respeto para las relaciones entre dos países que tienen mucho en común. Inclusive, muchos venezolanos están viviendo en Estados Unidos. Los dos pueblos merecen mejores relaciones y la vía está abierta (…) pero el gobierno venezolano tiene que quererlo”.

Robinson aclaró que esas dos reuniones fueron con el el canciller Jorge Arreaza y con un vicecanciller.

En cuanto a la salida de Tom Shannon, diplomático cuya carrera es la de mayor antigüedad en el servicio exterior de Estados Unidos y que anunció su retiro, Robinson reconoció que sin duda “hará falta”.

“La salida de Tom Shannon, alguien que ha trabajado por años el tema de Venezuela, un funcionario de mucha experiencia en la región, hará mucha falta para nosotros. Pero seguimos trabajando, tenemos un equipo excelente en Washington y aquí en la embajada; vamos a caminar hacia el futuro”, comentó, calificando a Shannon de “amigo”.

Al respecto de las versiones surgidas desde el gobierno de Nicolás Maduro sobre que Estados Unidos planea un golpe de Estado en Venezuela, Robinson lo descartó totalmente.

“Yo soy diplomático y jamás voy a apoyar una situación de golpe de Estado. Estamos apoyando las instituciones democráticas, inclusive a la Asamblea Nacional, pero más que todo a la Constitución de Venezuela”, dijo.

“(…) Si nosotros vamos a ayudar en las relaciones entre nuestros países, yo tengo que aprender de Venezuela; tengo que hablar con la gente; tengo que salir a la calle; tengo que ver la realidad. Y no solo yo, mi equipo también. Vamos a estar en la calle, vamos a hablar con los venezolanos y venezolanas directamente para entenderlos y espero que, con ese entendimiento, podamos ayudar”.

Por último, Robinson fue cuestionado sobre si tiene temor de que el gobierno de Maduro lo declare persona non grata, a lo que él contestó que no. “No tengo ningún temor, no es una amenaza para mí”, concluyó.