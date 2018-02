Se retira Thomas Shannon, ex secretario de la embajada de Estados Unidos

Un año después de supervisar la transición al gobierno de Donald Trump, el estadounidense Thomas Shannon, diplomático cuya carrera es la de mayor antigüedad en el servicio exterior de su país, ha anunciado su retiro como subsecretario de Estado para Asuntos Políticos.

Shannon, de 60 años, se jubilará después de 35 años en los que se desempeñó como embajador y secretario de Estado adjunto interino de Estados Unidos. También fue, durante dos semanas el año pasado, secretario de Estado interino.

We thank Under Secretary Tom Shannon, a Career Ambassador in the Senior Foreign Service of the United States, for his distinguished service at the @StateDept . pic.twitter.com/z8etx8bhHw

Shannon dirigió el Departamento de Estado durante la partida John Kerry, jefe de la diplomacia del ahora expresidente Barack Obama, y la llegada de Rex Tillerson, candidato de Trump.

Durante su carrera, vivió en distintos países de Latinoamérica: fue embajador en Brasil y secretario de la embajada de Estados Unidos en Guatemala. En ese país centroamericano conoció a su esposa, con quien aprendió a hablar español.

También siguió muy de cerca la realidad latinoamericana cuando fue subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, de 2005 a 2009, bajo el gobierno de George W. Bush.

En una carta de retiro a sus colegas, Shannon describió su decisión como "personal e impulsada por el deseo de atender a mi familia, hacer un balance de mi vida y marcar un nuevo rumbo para mis años restantes".

Por su parte, el subsecretario de Estado para Diplomacia Pública y Asuntos Públicos, Steve Goldstein, calificó de "triste" la decisión de Shannon, pero aseguró que la respeta.

For 35 years, Under Secretary Shannon has fostered and advanced US foreign policy to benefit Americans and our allies worldwide. His commitment to the @StateDept and talent for diplomacy will be missed. He deserves all the praise he is getting. Thank you, Tom.

