¿El general Erick Melgar Padilla tiene derecho de antejuicio?

Desde la semana pasada está vigente una orden de aprehensión contra el general de brigada Erick Melgar Padilla, quien estaría vinculado al caso Manipulación de Justicia; sin embargo, la misma no se ha hecho efectiva.

El militar accionó legalmente contra el juzgado que autorizó que fuera investigado, aduciendo que tiene derecho de antejuicio por ser presidente de un Tribunal Militar.

En tanto, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, indicó que si bien el tema deberá ser discutido en su momento en una audiencia, disiente del argumento del sindicado, pues con el decreto 41-96 del Congreso se eliminó el fuero militar.

Este tema fue analizado hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en donde participaron como invitados Marco Antonio Canteo, experto en política criminal; y Francisco Quesada, abogado e investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). Mientras que por la vía telefónica se conversó con el exministro de la Defensa, Julio Balconi.

Orden de aprehensión

El Ministerio Público (MP) solicitó al Ministerio de la Defensa que ordenara al militar su comparecencia al juzgado contralor del caso, ello “a fin de evitar situaciones de riesgo en su captura”.

Melgar salió de descanso el pasado viernes y debía retomar sus labores en el Ejército ayer al mediodía; sin embargo, no se presentó. De igual forma, no respondió las llamadas telefónicas hechas de parte de la cartera de la Defensa, por lo cual se desconoce su paradero.

El Ejército dio plazo hasta hoy a las 20:00 horas para que Melgar se presente, de no ser así, podría ser destituido y declarado desertor.

El exministro Balconi dijo que, en caso de que Melgar Padilla sea declarado desertor debería ir ante un Tribunal Militar y, por su rango de general, la condena sería mayor a tres años de privación de libertad, que es la que se aplica a los soldados.

Asimismo, calificó como “bochornoso” el hecho de que al militar se le hubiera capturado dentro de una dependencia de la institución castrense.

¿Tiene inmunidad?

La defensa de Melgar Padilla argumenta que el militar tiene derecho de antejuicio por presidir un Tribunal Militar, acerca de ello se pronunciaron Canteo y Quezada.

El experto en política criminal dijo que si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no tiene el nombramiento de esta persona como juez, es decir que no lo refrendó, entonces no tiene derecho de antejuicio.

Sin embargo, dijo que si por el contrario ese nombramiento sí existe, no necesariamente significa que tenga inmunidad, pero entonces hay un debate que tendrá que ser discutido por las cortes, pues no es un juez de carrera judicial.

En tanto, Quezada dijo que si bien la Constitución reconoce los Tribunales Militares, no establece que quienes los integran tengan las mismas inmunidades y privilegios que los demás magistrados y jueces.

Los expertos coincidieron en que deberá darse una discusión jurídica para establecer si Melgar Padilla tiene o no derecho de antejuicio y consideraron que la misma posiblemente podría llegar hasta instancias de la Corte de Constitucionalidad.