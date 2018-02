Trump acusa al FBI por no haber impedido la masacre en Florida

La denuncia de Donald Trump en contra del FBI se produce en momentos en que el presidente enfrenta duras críticas por sus vínculos con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), el poderoso lobby de las armas de fuego en Estados Unidos.

Pero el tiroteo también puso al descubierto una grave falla del FBI, que admitió haber recibido en enero una llamada de una persona alertando sobre el comportamiento agresivo de Nikolas Cruz, atacante de 19 años.

"Es una verdadera pena que el FBI haya omitido todas las señales enviadas por el tirador del colegio de Florida. No es aceptable", escribió el mandatario en Twitter.

"Pasan demasiado tiempo tratando de probar la colusión rusa con la campaña Trump- No hay colusión. ¡Vuelvan a lo básico y hagan sentirnos orgullos de ustedes!", añadió el presidente, aunque desde mayo ya no es el FBI quien dirige la investigación sobre la injerencia rusa sino el procurador especial Robert Mueller.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign – there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018