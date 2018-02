Trump lanza plan para modernizar infraestructura de Estados Unidos

El presidente Donald Trump reveló este lunes un plan para modernizar la infraestructura de Estados Unidos que marca un retorno a las prioridades domésticas tras años de gastos bélicos.

"Después de gastar estúpidamente 7 billones de dólares en Oriente Medio, es hora de empezar a invertir en NUESTRO país", escribió Trump en Twitter. "Esta será una gran semana para la infraestructura", dijo el mandatario.

This will be a big week for Infrastructure. After so stupidly spending $7 trillion in the Middle East, it is now time to start investing in OUR Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2018