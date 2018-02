Trump ratificó acuerdo sobre presupuesto que pone fin al cierre del gobierno federal

El acuerdo fue aprobado por las dos cámaras del Congreso después de interminables negociaciones, y extiende la financiación de la administración federal hasta el 23 de marzo.

Estas seis semanas de créditos acordados a la administración estadounidense dan el tiempo a los legisladores de transcribir el acuerdo presupuestario concluido en una propuesta de ley permanente.

Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2018