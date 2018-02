Trump “explota” en Twitter por guatemalteco señalado de matar a jugador de la NFL

A días de la trágica muerte del linebacker de los Indianapolis Colts, Edwin Jackson, en un accidente de tránsito en Estados Unidos, el presidente Donald Trump habló finalmente en Twitter sobre el caso, calificando de “vergonzoso” el incidente y arremetiendo de nuevo en contra de la inmigración ilegal.

“Es vergonzoso que una persona que se encontraba ilegalmente en nuestro país matara a Edwin Jackson. Esta es solo una de muchas tragedias prevenibles”, escribió el mandatario norteamericano en su cuenta (@realDonaldTrump).

“Debemos hacer que los demócratas sean duros en la frontera y con la inmigración ilegal. ¡Rápido!”, sentenció.

So disgraceful that a person illegally in our country killed @Colts linebacker Edwin Jackson. This is just one of many such preventable tragedies. We must get the Dems to get tough on the Border, and with illegal immigration, FAST!

Trump se refería en su mensaje a Manuel Orrego-Savala, ciudadano guatemalteco de 37 años, involucrado en el mortal choque que el fin de semana provocó el fallecimiento de Jackson y de otra persona.

Según las autoridades, Orrego-Savala residía de forma ilegal en Estados Unidos y ya había sido deportado a Guatemala en dos ocasiones (2007 y 2009). Además, se cree que el sospechoso se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Peg McLeish, vocera de la fiscalía del condado, explicó que la policía trabaja con los fiscales para determinar los “potenciales cargos penales” en contra del inmigrante centroamericano.

Orrego-Savala permanece detenido en la cárcel del condado de Marion, mientras se desarrollan las investigaciones.

En un segundo tuit, Trump envió un mensaje de condolencia dirigido a la familia del fallecido jugador. “Mis oraciones y mejores deseos van para la familia de Edwin Jackson, un maravilloso joven cuya vida fue tan absurdamente arrebatada”, escribió.

My prayers and best wishes are with the family of Edwin Jackson, a wonderful young man whose life was so senselessly taken. @Colts

Jackson, oriundo de Atlanta, fue titular en ocho partidos con los Colts durante la temporada 2016, siendo el tercer del equipo en tacleadas (61).

Fue considerado como posible inside linebacker titular para el año siguiente, pero se perdió la temporada tras sufrir una lesión.

It is with a heavy heart that we share the loss of one of our own.

Edwin Jackson always brought a smile to our locker room and the community. Our thoughts are with his family and friends during this difficult time.

We will miss him greatly: https://t.co/Vuql2FD59R pic.twitter.com/7gVR9PvmuA

— Indianapolis Colts (@Colts) February 4, 2018