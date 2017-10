VIDEO. Reportero casi sufre un accidente mientras cubría en vivo el paso del huracán Nate

El curioso y, para muchos inquietante, episodio ocurrió la semana pasada, mientras el equipo de noticias de The Weather Channel llevaba a cabo una cobertura del paso del huracán Nate, por Estados Unidos.

El reportero Mike Seidel se encontraba en ese momento en Biloxi, Misisipi, para monitorear los daños provocados por el ciclón de categoría 1.

Pero mientras el periodista llevaba a cabo un enlace en vivo en medio de la intensa lluvia, una silla que había volado por los aires debido a los fuertes vientos del huracán cayó justo a centímetros de él, salvándose así de una posible tragedia.

El incidente quedó registrado en video y más tarde se hizo viral en las redes sociales, donde muchos internautas reconocieron la ardua labor que este profesional realiza para informar al público.

Esa misma noche, Seidel compartió otra grabación mostrando la intensidad de los vientos de Nate.

Taking the northern eye wall of Hurricane #Nate in Biloxi, MS. pic.twitter.com/WxBsalOU46 — Mike Seidel (@mikeseidel) October 8, 2017

Un día después, el reportero subió un nuevo video en el que se veían las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. “Las inundaciones generadas por la tormenta envían agua debajo de Sharkheads en Biloxi, Misisipi, mientras el huracán Nate se aproxima a la costa del Golfo”, escribió Seidel en su cuenta oficial de Twitter.

Storm surge flooding sends water under Sharkheads in Biloxi, MS as Hurricane Nate approaches the Gulf Coast. pic.twitter.com/seVw1MnjgI — Mike Seidel (@mikeseidel) October 8, 2017

Periodismo entre tormentas

Otro reportero llamado Reed Timmer corrió un riesgo similar en esa misma zona. Con el agua hasta la cintura, el intrépido luchó por mantenerse en pie mientras cruzaba el sótano del Casino Golden Nugget, en la ciudad de Biloxi.