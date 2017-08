VIDEO. Reportera interrumpe transmisión en vivo para salvarle la vida a un hombre atrapado por las inundaciones

Una verdadera historia de altruismo y solidaridad tuvo lugar esta semana en Houston, ciudad afectada por las inundaciones dejadas por la tormenta Harvey, y todo fue transmitido en vivo por televisión.

La reportera Brandi Smith se encontraba realizando una cobertura de las afectaciones provocadas por el ciclón, cuando de pronto se topó con una sobrecogedora escena: un camión había quedado atrapado por el agua en medio de la carretera, y el conductor del vehículo aún se encontraba dentro.

Incredible, watch as @BrandiKHOU flags down a rescue boat on-air, saving this truck driver's life https://t.co/EVvNbdt13k pic.twitter.com/3mYi9McniB

— Hayley Jones (@meetmissjoness) August 27, 2017