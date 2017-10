Nate se degrada a tormenta tropical sobre Estados Unidos

En la costa sur estadounidense, la ahora tormenta tropical Nate hacía sentir su poder ocasionando inundaciones y masivos cortes de energía, que podrían extenderse hasta por una semana. Se trata del tercer ciclón en afectar la zona en los últimos dos meses, como parte de una temporada de huracanes especialmente activa.

Más de 100 mil personas se encontraban sin servicio eléctrico por los efectos de Nate, que antes de ser rebajado a tormenta tropical tocó dos veces tierra en el sur de Estados Unidos: primero en Luisiana en la noche del sábado y horas después en la costa de Mississippi.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que hacia las 05:00 (hora local), la tormenta tenía vientos máximos de 113 kilómetros por hora.

Se prevé un “debilitamiento rápido” del fenómeno, dijo también el NHC sobre Nate, que se movía a unos 37 kilómetros por hora hacia el interior de los estados de Mississippi y Alabama.

El Centro Nacional de Huracanes había alertado que “la combinación de una peligrosa tormenta y la marea causarán crecientes inundaciones en las áreas normalmente secas de la costa hacia zonas del interior”.

Algunas zonas sufrieron inundaciones de unos 2.5 metros y se esperaba que la tormenta produjera hasta 25.4 centímetros de lluvia, según el NHC.

En Alabama, el alcalde de Dauphin Island, Jeff Collier dijo que aparentemente la gran mayoría de los residentes decidieron pasar la tormenta en casa.

“Tuvimos algunas casas inundadas, numerosos vehículos también, cosas de esa naturaleza… pero no creemos que hayamos tenido ningún tipo de heridos”, dijo a CNN.

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, tuiteó que había pedido al presidente Donald Trump emitir una declaración de emergencia “para asegurar tener a la disposición todos los recursos posibles para responder” a Nate.

I've signed request for a Presidential Emergency Declaration to ensure we have all possible resources in place to respond to #HurricaneNate pic.twitter.com/5vHPc0C5ZE

— Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) October 7, 2017