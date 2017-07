VIDEO. Reportera comete un error y huye de la transmisión en vivo

El curioso e incómodo episodio ocurrió mientras el equipo de noticias del canal TVE de España llevaba a cabo una cobertura especial sobre los daños provocados por las lluvias en los hospitales de Madrid.

En ese momento, la reportera Mar Chércoles apareció en pantalla para informar sobre las afectaciones en dicho lugar, pero los nervios la traicionaron y cometió varios errores que fueron vistos en directo por miles de espectadores.

Tras percatarse de su equivocación, la periodista sintió tanta vergüenza que decidió salirse de inmediato de la transmisión en vivo.

“¡No, lo he hecho mal! Joder, lo siento; me he equivocado“, se escucha decir a Chércoles antes de que la toma cambiara de nuevo hacia la presentadora del noticiero.

A través de su cuenta de Twitter (@MarChercoles), la reportera pidió disculpas por el incómodo incidente, aunque culpó a la producción del programa por hablarle mientras estaba en vivo y hacerla confundir.

#tequieresmorir cuando empiezas un directo te hablan por el pinganillo te trabas y ya no sabes seguir #tierratragame Gracias a todos ❤ — Mar Chércoles (@MarChercoles) July 7, 2017

El incómodo momento se hizo viral en las redes sociales, donde muchos internautas, lejos de burlarse de ella, le animaron y motivaron a seguir adelante con su carrera en el mundo del periodismo.

“Todo mi respeto al que se pone delante de una cámara. Mi admiración para quien reacciona así tras un #TeQuieresMorir“, escribió un usuario en Twitter. “Ya no soy el único al que alguna vez le ha pasado algo así“, se consoló otra persona.

Todo mi respeto al que se pone delante de una cámara. Mi admiración para quien reacciona así tras un #tequieresmorir. 💪🏻💪🏻 — Heriberto Frade (@herifrade) July 7, 2017