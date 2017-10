VIDEO. Trump protagoniza otro momento incómodo en Puerto Rico

El presidente Donald Trump llevó a cabo el martes una visita relámpago a Puerto Rico, con objeto de evaluar los daños dejados por el devastador paso del huracán María.

A su llegada a la isla, el mandatario estrechó muchas manos, se sacó fotografías y hasta repartió víveres, aunque también fue protagonista de un par de momentos incómodos que fueron duramente criticados en las redes sociales.

El primero ocurrió momentos después de su llegada a la Base Aérea Muñiz, cerca de San Juan. Allí, Trump se entrevistó con autoridades puertorriqueñas, quienes le dieron un recuento de las afectaciones provocadas por el ciclón. El magnate alabó la valentía del personal militar y civil ante la crisis, pero una polémica declaración resaltó entre las demás: “Odio decírselos, Puerto Rico, pero han descontrolado nuestro presupuesto”, dijo Trump.

Pres. Trump in Puerto Rico: "I hate to tell you, Puerto Rico, but you've thrown our budget a little out of whack." pic.twitter.com/Uv8keJtTLM

— Axios (@axios) October 3, 2017