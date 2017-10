VIDEO. Trump agradece irónicamente a Puerto Rico por “arruinar” el presupuesto de EE. UU.

En medio de las críticas por sus tardías acciones para responder a los daños que dejó el huracán María en Puerto Rico, el presidente Donald Trump viajó este martes a la isla para una visita relámpago de cinco horas, en la que se reunió con funcionarios locales.

El mandatario estadounidense y su esposa, Melania, aterrizaron esta mañana en la Base Aérea Muñiz, cerca de San Juan, para cumplir con una agenda que incluía reuniones con socorristas, visitas a damnificados y un recorrido aéreo para evaluar los daños.

Al llegar, Trump alabó la valentía del personal militar y civil, y dijo que le encantaba la isla y que la había visitado muchas veces antes. Sin embargo, una polémica declaración resaltó entre las demás.

El magnate ironizó con el gasto que ha tenido que realizar el gobierno estadounidense para paliar la crisis puertorriqueña.

“Hemos gastado mucho dinero en Puerto Rico, pero está bien; hemos salvado muchas vidas”, añadió.

Trump también comparó el desastre con la catástrofe dejada por el huracán Katrina, en 2005, aunque pareció minimizar el daño en la isla, donde murieron 16 personas. “Si comparamos 16 personas con las miles” que fallecieron con Katrina, dijo Trump.

Pres. Trump in Puerto Rico: "I hate to tell you, Puerto Rico, but you've thrown our budget a little out of whack." pic.twitter.com/Uv8keJtTLM

— Axios (@axios) October 3, 2017