Hermana de Jessica Scheel narra difícil experiencia tras estar en el Huracán María

Les comparto un poco de mi experiencia en el huracán María…hace algunos años viví una experiencia parecida en mi luna de miel.. Andres me preguntaba que cuál consideraba había sido más difícil y sin pensarlo conteste que ésta.. la vez pasada era solamente él y yo.. nadie dependía de nosotros, pero esta vez fue distinto, ya no podía actuar como una niña berrinchuda peleando con el mundo y preguntando como solemos hacer en una situación complicada "¿porque a mí?". Ahora alguien me miraba, alguien dependía totalmente de mi, lo que yo dijera, pensara o mi actuar repercutiría directamente en el, Fermín. Pasamos momentos de mucha angustia, y no porque pensara que nos pasaría algo sino porque no sabía realmente cuanto duraría esta prueba. Piensas en los pañales que te quedan, en la cantidad de comida que llevas, la medicina, el presupuesto, cuánto tardaríamos en encontrar vuelo de vuelta a casa.. piensas tantas cosas.. gracias a Dios esto quedó solamente en eso, una expericia que seguro me ha hecho crecer y madurar como persona. Para mantenerme fuerte decidí ver solamente lo positivo. Fueron días de largas y profundas platicas con Andrés, de compartir tiempo de calidad, de ser equipo porque cada quien tenía su responsabilidad, de mucha oración y fortalecer nuestra fe, de amar tanto que tú pasas a segundo plano y ese amor te mantiene pleno, me encantó ver la situación desde la perspectiva de Fermín. Para él era una cama gigante donde podía gatear y hacer nuevos amigos. En fin fueron momentos difíciles, pero también momentos de mucha paz. Gracias a ellos hoy me siento mejor persona. La vida es de momentos y no siempre son como esperamos o planeamos, pero siempre nos enseñan algo.. ahora es una historia más que agregamos con Andrés y Fermín al libro de nuestra vida.. te invito a ver esa prueba que en este momento estás viviendo desde la otra perspectiva, con otros ojos.. porque LA VIDA ES BELLA….#myfamiliy #momentsareeverything #myboy #momlife

A post shared by MOMents are everything (@mom.entsareeverything) on Sep 26, 2017 at 8:20am PDT