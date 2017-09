VIDEOS. Joven salva a decenas de pájaros del paso del huracán María

Una joven puertorriqueña, identificada en las redes sociales solamente como “Michelle H.”, ha convertido su casa en un refugio improvisado para decenas de aves isleñas.

No solo los humanos se vieron afectados por el paso del devastador huracán María. Además de los severos daños dejados en la infraestructura de la isla, el entorno de varias especies animales, entre ellas las aves que normalmente sobrevuelan los cielos boricuas, también se vio afectado.

Pero en medio del desastre, Michelle H. y sus amigos decidieron poner manos a la obra para aliviar el dolor de algunos de estos indefensos plumíferos.

“Todo comenzó porque quería salvar a un pájaro”, escribió la joven en su cuenta de Twitter (@Michkpop16), adjuntando un video en el que mostraba un gran número de aves rescatadas revoloteando dentro de su propiedad.

It all started because I wanted to save one bird #hurricaneMaria pic.twitter.com/x2d5V1wy5L — Michelle H. (@Michkpop16) September 20, 2017

Pronto, tuvo más de 60 pájaros a los que tuvo que alimentar y dar cobijo, y más tarde ese número aumentó a 90. “Tenemos más de 60 pájaros que alimentar y salvar de la muerte por los fuertes vientos”, escribió la estudiante en otro tuit.

We got more than 60 birds to feed and save them from dying from the strong winds. #PuertoRicoStrong — Michelle H. (@Michkpop16) September 20, 2017

Michelle, además, compartió otro video en el que mostraba a la adorable ave que la motivó a llevar a cabo su admirable cruzada para salvar a estos emplumados amigos. “Este pájaro es la razón por la que decidí rescatar a más”, explicó.

This bird is the reason I decided to get more ❤️ pic.twitter.com/IMKYgpoVte — Michelle H. (@Michkpop16) September 21, 2017

La joven compartió otro clip más en el que enseñaba cómo las aves volvían, poco a poco, a volar de vuelta a sus hogares.

One by one they are going back home 💕🕊#HurricaneMaria pic.twitter.com/eMkXXFDDfq — Michelle H. (@Michkpop16) September 21, 2017

Las secuelas por el azote del huracán María en Puerto Rico todavía son palpables. El ciclón golpeó el territorio estadounidense el pasado miércoles como una tormenta de categoría 4, dejando 13 muertos.

El servicio de telefonía celular es irregular y hasta los hoteles se están quedando sin combustible para sus generadores.

Los puertorriqueños pasan horas en interminables filas para comprar lo que puedan, aunque muchas veces terminan volviendo a casa con las manos vacías si no logran abastecerse antes de que comience el toque de queda, que rige por estos días desde el anochecer hasta el amanecer.

