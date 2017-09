FOTOS. Daños e inundaciones en Puerto Rico por el azote del huracán María

Tras golpear las Islas Vírgenes estadounidenses y dejar al menos dos muertos en las Antillas francesas, el huracán María tocó tierra este miércoles en Puerto Rico.

Los meteorólogos registraron rachas de 175 kilómetros por hora en Yabucoa y de 190 kilómetros por hora en Campamento Santiago, una base en Salinas, al sur de la isla.

María “atravesará Puerto Rico a lo largo de la mañana y emergerá por la costa norte en la tarde”, añadió el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Luego avanzará hacia el norte rozando la costa de República Dominicana entre la noche del miércoles y el jueves.

“Lo importante ahora es que la gente sepa que lo más fuerte de la tormenta aún está por llegar. Hay muchas inundaciones y daños en la infraestructura, pero lo único que nos debe importar ahora es que la gente permanezca a salvo”, dijo el gobernador, Ricardo Rosselló. Añadió que 60 % de la isla perdió la electricidad y que las telecomunicaciones están fallando.

Esto ocurre apenas dos semanas después del azote del huracán Irma, que dejó 90 % de la isla sin electricidad. Para el martes, unos 50 mil abonados todavía carecían de energía eléctrica.

De 3.5 millones de habitantes, Puerto Rico ya tenía desde el martes habilitados 500 refugios.

“El viento suena como una mujer gritando a todo pulmón”, describió el fotógrafo y cazador de tormentas Mike Theiss en Twitter.

“Puerto Rico está siendo duramente golpeado por un nuevo monstruoso huracán”, tuiteó por su parte el presidente estadounidense, Donald Trump. “Tengan cuidado, nuestros corazones están con ustedes. Estaremos para ayudar”, añadió.

Puerto Rico being hit hard by new monster Hurricane. Be careful, our hearts are with you- will be there to help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2017