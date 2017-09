Huracán María destrozó la locación donde se grabó el video de “Despacito” en Puerto Rico

El éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, “Despacito”, es conocido en mundialmente donde puso a bailar a millones mientras imponía varios récords.

La canción vuelve a ser el centro de atención, pero esta vez, por una lamentable noticia.

El mismo cantante puertorriqueño compartió en sus redes sociales una triste imagen que muestra el antes y después del paso del huracán María por una de las locaciones que usaron para grabar el video.

La violenta tormenta afectó la Isla del Encanto con vientos de hasta 155 millas por hora. Ahora, en el lugar, únicamente quedan escombros, árboles caídos y cables cortados sobre las calles.

A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Sep 23, 2017 at 8:46am PDT

“Esto me rompe el corazón en tres pedazos. Nos vemos pronto Puerto Rico, we got your back. Nos vamos a levantar”, escribió el cantante junto a la fotografía que muestra los daños que sufrió el lugar por el desastre natural.