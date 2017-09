VIDEO. Chayanne cuenta cómo vivió sin saber de su familia y envía un emotivo mensaje

Nos vemos esta noche y contamos con el apoyo de todos ustedes. 🙏🏼🇵🇷🇲🇽🇩🇴🌏 #puertorico #mexico #cruzroja #unidosporlosnuestros #todossomospuertorico #todossomosmexico @americanredcross @cruzrojapr #fuerzapuertorico #fuerzamexico #republicadominicana #islas #chayanne

