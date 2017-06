VIDEO. Captan fenómenos paranormales durante la grabación de una película argentina

La película argentina “Días Contados” está en el proceso de grabación, pero una situación extraña llamó la atención de los integrantes de la producción.

Dirigida por Mariano Cirgliano y protagonizada por Matías Alé, la historia está siendo filmada en una antigua casa de la Ciudad de Buenos Aires.

En una escena donde aparece Alé junto a su coportagonista, Carolina Rotolo, una luz inesperada hizo que el director se molestara en pleno rodaje.

Creyendo que alguien detrás de cámaras había tomado una fotografía con flash, al revisar la grabación encontraron lo que podría ser un efecto paranormal.

En la imagen se puede observar una proyección de sobras de una cabeza y una mano en la pared.

“Todos los miembros del equipo presentes en ese momento vimos el video y no le encontramos una explicación racional. Lo que sucedió no tiene lógica”, comentó Cirigliano a medios argentinos.

Lo vuelvo a decir por si hay gente que todavía no lo entendió. El vídeo de Matías Alé no fue preparado. — Mariano Cirigliano (@marianciri) June 5, 2017

“Una vez que se propone la puesta de cámara digo ‘acción’ para arrancar la toma. La chica me pasa por el costado, como estaba previsto, abre la puerta y tiene un diálogo de menos de dos segundos. Cuando se me vienen encima para cruzar la cámara veo como una luz celeste que me encegueció. Me enojé, dije ‘¿me están cargando?’ porque pensé que alguien sacó una foto con flash. Pero nadie estaba con una cámara ni un teléfono, estaban todos en sus posiciones, nadie entendía nada“, añadió.

“Cuando revisamos el video en cámara lenta con Matías al lado se distingue esa mano gigante y una cabeza. Son testigos el director de fotografía, el asistente de dirección, el microfonista, los actores, tres personas que estaban en otra habitación que no son testigos oculares y yo“, dijo el director al portal JB Press.

Un segundo fenómeno

Además, en otra escena, uno de los integrantes del staff tomó una fotografía a Matías Alé. Después se dieron cuenta de que, sobre el actor, aparece una pequeña luz blanca.

Por lo que ahora se rumora que el argentino podría ser el que está vinculado con la actividad paranormal.