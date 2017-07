Tras la denuncia de Mérida, diputados analizarán cancelar el contrato con lobistas

El diputado Fernando Linares Beltranena del Partido de Avanzada Nacional (PAN) dijo que él y sus otros tres compañeros, que secundaron al exembajador en temas migratorios Marvin Mérida y suscribieron su propio contrato de cabildeo con la firma lobista estadounidense Barnes & Thornburg, se reunirán la próxima semana para analizar su posible cancelación.

No me he juntado con los demás diputados porque estamos en receso. La semana entrante nos juntaremos y veremos si conviene continuar con ese privado”, respondió Linares Beltranena al ser consultado sobre el tema.