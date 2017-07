Economista propone un plan de acción para Guatemala enfocado en cuatro aspectos

Este lunes, en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se realizo un análisis de cuánto le afecta al país, en el aspecto económico, la lucha contra la corrupción e impunidad. Como invitado en cabina participó Richard Aitkenhead, economista y exministro de Economía y Finanzas.

Al ser consultado sobre su opinión acerca de lo que está ocurriendo actualmente en Guatemala en ese contexto, el entrevistado aseguró que ve con optimismo las acciones de las autoridades, pues a su criterio “la inversión no va a venir al país si las reglas no son claras y si no se ve que cuando hay problemas estos se resuelven”.

Asimismo, consideró que hay aspectos económicos en los que aún se debe trabajar. Entre estos mencionó la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), pues dijo que detrás de esta hubo una gran inversión y el puerto sigue sin uso. “Se deben tomar decisiones con relación al tema, ya que el puerto es necesario”, explicó.

También aseguró que “no puede ser que carreteras pasen sin poder construirse durante años porque se está investigando la corrupción”.

Plan de acción

“Los guatemaltecos necesitamos resolver el pasado, pero construyendo un mejor futuro sin quedarnos estancados, y haciendo cambios en el sistema para no repetir”, afirmó Aitkenhead al referirse a cómo deben actuar los ciudadanos en el contexto de la lucha contra la corrupción.

De igual forma, se refirió a que estas labores no deben convertirse en un enfrentamiento de la izquierda y la derecha.

“No debemos volver a caer en la guerra ideológica”, afirmó.

Aseguró que es correcto detectar y castigar las irregularidades ocurridas en el país; sin embargo, dijo que las acciones no deben quedarse hasta ahí. Sino que se debe actuar para cambiar las cosas.

“Si me preguntaran cómo sería un plan de acción para el país, yo lo definiría en cuatro campos principales”, indicó Aitkenhead.

Estos son los campos de acción necesarios, según el exministro:

Luchar contra la corrupción e impunidad y fortalecer el sistema de justicia en el país. En este aspecto ya se está trabajando, dijo el exfuncionario. Combatir la pobreza extrema, y mejor si se hace con un programa novedoso que no sea manejado por entidades públicas, sino por la sociedad civil. Dinamizar nuevamente el plan de infraestructura del país, pero con reglas nuevas y transparentes, así como con precios y calidad adecuados y un sistema de competencia correcto. Empezar la discusión de reforma del Estado, lo cual explicó sería lo que más tiempo tomaría. “Para ello se debe analizar qué instituciones deben permanecer y qué otras desaparecer; y cómo fortalecer las que van a quedar vigentes”, añadió.

Cambiar sistema de carreteras

Por aparte, el experto detalló que era necesario iniciar con las acciones para contrarrestar la corrupción e impunidad porque “cada vez era más costoso” mantener los sistemas de educación, salud y la red vial, entre otros. “Era un sistema con mucha corrupción y muy mala calidad de servicios”, detalló.

En ese contexto, Aitkenhead mencionó que debe hacerse un nuevo sistema para construir carreteras, el cual regule cómo se licitan, se mantienen y se cobran los proyectos, afirmó.

Esto tomando en cuenta que “la movilidad en el país se está volviendo uno de los problemas más grandes para toda la población”, agregó.

Entre algunas de las características que consideró debería tener el nuevo sistema, mencionó: que el Estado invierta en las obras, y si en caso hay inversión extranjera en el país, que sea de forma transparente.

También mencionó que se debe evitar que todas las carreteras recorran el centro de los departamentos.

“Que haya pequeños anillos que permitan que las personas no tengan que pasar por los pueblos”, detalló.

De igual forma, consideró que sería positivo que existieran “buenos supervisores” que se encargaran de verificar la construcción de obras, e indicó que estos no deberían tener ninguna relación con empresas constructoras.

Finalmente,Aitkenhead consideró que en el país debería haber tres tipos de obras: a) con cien por ciento de inversión privada y peajes; b) con una inversión privada y del Estado para que haya transporte público en esas carreteras; c) con un aporte anual del Estado para el mantenimiento de las carreteras.