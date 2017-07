Gigantesco iceberg de un billón de toneladas se desprende de la Antártida

Un equipo de investigadores basado en el Reino Unido confirmó este miércoles el desprendimiento de un masivo iceberg de 5.800 kilómetros cuadrados y cerca de un billón de toneladas de peso.

La ruptura de la sábana de hielo Larsen C, la cuarta más grande de la Antártida, ocurrió el lunes, según información de un satélite de la NASA.

Adrian Luckman, de la Universidad de Swansea y líder de la investigación del proyecto MIDAS, encargado de monitorear el bloque gélido, recordó que su equipo “había estado esperando este evento por meses“. Sin embargo, se mostró sorprendido por el tiempo que tomó la separación, apunta CNN.

Breaking news! The iceberg has fully detached from Larsen C – more details to follow soon pic.twitter.com/pdSxDuAGjR

— Project MIDAS (@MIDASOnIce) July 12, 2017