La NASA rompe el silencio sobre el supuesto anuncio de vida extraterrestre

Tras la polémica desatada esta semana por una supuesta filtración del grupo Anonymous, en la cual se afirmaba que la NASA estaba cerca de confirmar la existencia de vida inteligente en otros planetas, la propia agencia espacial ha decidido salir al paso de los rumores.

Lee también: Anonymous revela que la NASA está a punto de hacer un inquietante anuncio

Thomas Zurbuchen, administrador asociado del Directorio de la Misión Científica de la NASA, se pronunció ante las afirmaciones del grupo de ciberactivistas y descartó las teorías que circularon en las redes sociales.

“Contrario a algunos reportes, no hay anuncios pendientes por parte de la NASA sobre vida extraterrestre“, escribió el directivo en su cuenta oficial de Twitter (@Dr_ThomasZ).

En otra publicación en la red social, Zurbuchen señaló que, a pesar de que hasta ahora no se ha descubierto evidencia de vida fuera de nuestro planeta, la agencia espacial tiene misiones trabajando para responder la “pregunta fundamental” sobre si estamos solos en el universo.

Are we alone in the universe? While we do not know yet, we have missions moving forward that may help answer that fundamental question.

— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) June 26, 2017