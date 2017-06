La NASA descubre diez nuevos planetas que podrían albergar vida

El equipo del telescopio espacial Kepler, de la NASA, presentó un catálogo de 219 candidatos a exoplanetas, de los cuales 10 poseerían características necesarias para albergar vida.

Los científicos indicaron que los planetas descubiertos tienen un tamaño similar al de la Tierra y están en la órbita alrededor de la zona habitable de su estrella, lo que permite que el agua líquida se acumule en su superficie en vez de congelarse.

Un total de 4 mil 34 candidatos a planetas han sido detectados por Kepler, de los cuales 2 mil 335 han sido confirmados por otros telescopios como exoplanetas. De los 50 candidatos de la zona habitable que tienen un tamaño similar al de la Tierra, más de 30 han sido verificados.

#ICYMI : Earlier, we identified 219 potential new worlds from @NASAKepler data, ten of which are near-Earth size: https://t.co/Lh0O09jc0G pic.twitter.com/1bEFpXcrBy

Los descubrimientos fueron presentados el lunes en una conferencia de prensa en el Centro de Investigación Ames, de la NASA, en Silicon Valley. También fueron publicados en la página web de la agencia espacial.

“Este catálogo, compilado meticulosamente, es el fundamento para responder directamente a una de las preguntas más importantes en astronomía: ¿cuántos planetas similares a la Tierra existen en la galaxia?“, explicó Susan Thompson, integrante del grupo de científicos del equipo Kepler y del instituto SETI, dedicado a la búsqueda de inteligencia extraterrestre.

With 219 potential new worlds out there, some could be habitable & 10 of them like our own. Here's things to know: https://t.co/DIGV6HOEDR pic.twitter.com/QRUBrQuUkg

