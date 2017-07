Rusia y China piden cese de provocaciones entre Corea del Note y EEUU

Rusia y China apelaron el martes a Corea del Norte a instaurar una “moratoria” sobre sus pruebas nucleares y lanzamientos de misiles, y a Estados Unidos que cese sus ejercicios militares. La petición busca bajar creciente tensión entre ambas naciones.

Los dos países “piden a todas las partes moderación y renunciar a los actos provocadores y a la retórica guerrera” indicaron sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores en un comunicado común, tras un encuentro en el Kremlin entre los presidente ruso Vladimir Putin y chino Xi Jiping.

Corea del Norte aseguró este martes haber disparado con éxito un misil balístico intercontinental (ICBM), lo que representaría una nueva etapa crucial para alcanzar el objetivo de tener a su alcance el territorio de Estados Unidos.

El ensayo balístico provocó una fuerte reacción de parte del presidente Donald Trump, quien pidió a Pekín, principal aliado de Pyongyang, “acabar con esta tontería de una vez por todas“.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017