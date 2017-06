EEUU pide a China que aumente la presión sobre Corea del Norte

El jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, y el secretario de Defensa, Jim Mattis, recibieron al asesor diplomático del gobierno chino Yang Jiechi y al general Fang Fengshui, jefe del Estado Mayor, luego de la cumbre celebrada en abril en Mar-a-Lago en Florida, entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping.

El secretario de Estado también dijo esperar que China “haga su parte” para enfrentar las “actividades criminales” a las que apela Pyongyang para financiar sus proyectos nucleares y balísticos, como “el lavado de dinero“, los “ciberdelitos” o “la extorsión de fondos“.

A pesar de la condena internacional y de las sanciones, Corea del Norte ha construido un pequeño arsenal nuclear y está desarrollando misiles balísticos que podrían amenazar los territorios de Japón, Corea del Sur y (algún día) incluso de Estados Unidos.

Washington parece mostrar ahora cierta frustración sobre los esfuerzos chinos para presionar a Corea del Norte, mientras por su parte, Pekín exhibe su buena fe.

Horas antes del inicio de la delicada reunión, Trump publicó un polémico mensaje en la red Twitter sugiriendo que los esfuerzos chinos en Corea del Norte ya habían fracasado.

“Aunque aprecio enormemente los esfuerzos del presidente Xi y de China para ayudar con Corea del Norte, no ha funcionado. Por lo menos ahora sé que China lo intentó“, escribió el mandatario estadounidense.

