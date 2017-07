VIDEO. Trump comparte un especial mensaje por el Día de la Independencia

El presidente Donald Trump volvió a las andadas en Twitter este martes, pero esta vez para celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos, que se celebra cada 4 de julio.

El mandatario compartió un video de un coro cantando una melodía basada en su eslógan de campaña: “Make America Great Again” (“Haz Estados Unidos grande otra vez“.

La canción fue interpretada por el coro de la First Baptist Church, una megaiglesia con sede en Dallas, Texas, durante un evento llamado “Celebración del Encuentro por la Libertad“, llevado a cabo el sábado en el Kennedy Center, en Washington.

“Su música honra a nuestros héroes con más elocuencia de lo que las palabras podrían hacerlo“, dijo Trump durante dicho encuentro.

La First Baptist Church está dirigida por Robert Jeffress, partidario del presidente republicano, y quien también estuvo en el evento.

Los cristianos conservadores que viven en “estados rojos” (de mayoría republicana), como Texas, se encuentran entre los seguidores más acérrimos de Trump.

Por su parte, la primera dama estadounidense, Melania Trump, también utilizó las redes sociales para enviar un mensaje por el Día de la Independencia.

“Somos la tierra de las personas libres gracias a las personas valientes. ¡Gracias a los héroes que sirven para nuestro país!“, escribió la mujer de 47 años en su cuenta oficial de Twitter (@FLOTUS), en alusión a los soldados estadounidenses que se encuentran librando batallas en diferentes países del mundo.

#HappyIndependenceDay 🇺🇸

We are the land of the free because of the brave. Thank you to the heroes who serve!

