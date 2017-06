Salvador González, alias Eco: “Ofrecían Q200 mil por mi cabeza”

Este martes se desarrolló la continuación de la audiencia de declaración en anticipo de prueba de Salvador González, alias “Eco”, quien es colaborador eficaz en el caso Cooptación del Estado.

Este proceso es conocido por Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo. La diligencia se realizó en la “megasala”.

González respondió hoy a las preguntas formuladas por representantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y se refirió a diferentes gestiones que realizaron el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti. Además, mencionó que supo de posibles ataques en su contra.

De acuerdo con Eco, la primera vez que habló sin ser colaborador eficaz, y reveló actos de Pérez Molina y Baldetti, por su seguridad fue aislado en Pavoncito, donde guardaba prisión preventiva.

Según dijo, luego de que brindara testimonio sobre los hechos anómalos, “se comenzaron a dar ciertas situaciones” y supo que se había ofrecido Q200 mil a algún reo para que pudiera terminar con su vida.

En otro tema, el colaborador reiteró que un helicóptero contenía las siglas “ORA” para referirse a “Otto, Roxana y Alejandro”.

“Una vez participé en la entrega. Luisa de Pérez llevó una maleta y se la entregó a Claudia Orellana en la oficina 806 de Paseo Plaza. Luego se lo entregaban a Julio Aldana para hacer los depósitos”, expuso.

En tanto, Eco recordó los encuentros que sostuvo con el expresidente. “Me reuní no menos de seis veces con Otto Pérez. En una reunión se tocó el tema La Línea. En otra, en su despacho, recuerdo que estuvo su esposa“, indicó.

“En el despacho del entonces presidente me reuní con él, su hija Lisseth y su nuera Luisa de Pérez y me dijo que me hiciera cargo de las empresas”, declaró Eco.