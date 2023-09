Viralizan video de bailarín manoseando trasero de Karol G

Los fans de la cantante quedaron sorprendidos por los movimientos eróticos de la cantante colombiana en pleno concierto.

No cabe duda que Karol G está cosechando cada vez más éxitos, pues ahora se ha convertido en una de las estrellas latinas más importantes y mediáticas.

En los últimos días, un video de la reconocida cantante ha causado revuelo en las redes sociales. En las imágenes, la vemos realizando un baile muy sensual junto a uno de los bailarines de su equipo durante una de sus presentaciones en vivo.

Esto sucedió en medio de su gira por Estados Unidos, el cual está titulada ‘Mañana será bonito tour’, con el cual ha llenado todos los estadios en los que se ha presentado.

Mientras la artista colombiana está interpretando la canción “Oki Doki”, el bailarín coloca su mano en su trasero, siguiendo la letra de la canción. Esta escena ha generado diferentes reacciones entre los internautas.

Las imágenes ha generado una reacción negativa de los seguidores, pues consideran una falta de respeto hacia su novio Feid; sin embargo, otros la respaldan y señalan que solo es algo profesional.

Lejos de todas las críticas y comentarios, al la relación de Karol G con Feid va viento en popa. Aunque están siendo bastantes discretos en lo referido a su historia de amor, ella no ha dudado en usar sus perfiles para apoyar a su chico.

El artista acaba de lanzar un nuevo single, Bubalu. Se publicó hace tan solo cuatro días y ya acumula más de dos millones de visitas en plataformas digitales.

“Ya no quiero estar sin ti. Esto no es lo mismo si no estás aquí”, dice la letra. Los fans aseguran que son palabras dedicadas a su romance con la intérprete de TQG.