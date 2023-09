Sandra Itzel exhibe pruebas del maltrato que sufrió del actor Adrián Di Monte

La actriz, que saltó a la fama en la novela "Gata salvaje" mostró evidencias de los abusos y violencia psicológica de la que fue víctima.

A finales de agosto del 2021, Sandra Itzel y Adrián Di Monte anunciaron su separación después de 10 años de relación. En ese momento, ambos aseguraron que todo había terminado de buena manera y seguirían siendo amigos.

Sin embargo, las cosas sucedieron de manera diferente pues la actriz exhibió pruebas contra el actor cubano por supuestos insultos y agresiones.

Ella decidió hablar sobre lo que vivió en su matrimonio luego de una entrevista que Di Monte otorgó al reportero Edén Dorantes en donde el cubano se refirió a ella como “la chava”.

“He sido muy benevolente, he callado muchas cosas… Pero el que con fuego juega, se quema… Después de ver esta entrevista tan cobarde, dando información de la que yo NO estaba enterada y a la cual NO se me pidió autorización, llegó el momento de hablar con la verdad…”

“Ahora soy “LA CHAVA”? La mujer que lo apoyó? Que lo hizo crecer? Que lo cuidó durante 10 años? Mereces cosas buenas después de abusar psicológicamente de mi durante 10 años? No se puede ser feliz sobre las lágrimas de los demás…”

Pruebas de la actriz

Mediante redes sociales, aseguró que sufrió mucho “abuso psicológico” durante los 10 años que estuvo junto a su expareja, a quien no le habría importado el apoyo que le dio para que pudiera hacer una carrera artística en México.

Sandra Itzel realizó una serie de publicaciones donde dejó en evidencia el abuso; así como la relación extramarital que tuvo él con una joven y en donde ambos hablaron mal de ella.

“Voy a estar subiendo todas las pruebas que tengo porque a mi LA VERDAD me respalda y si lo comparto no es por ‘ardida’ o porque ‘me pusieron los cuernos’ o ‘porque no le quise dar un bebe’…

Lo hago porque ya no me voy a callar para cuidarlo y protegerlo como siempre lo hice y si él no tuvo respeto a nuestros acuerdos en privado y exponerme de esta manera tan cobarde, entonces yo voy a hablar lo que es la realidad… NINGUNA MUJER MERECE SER VIOLENTADA DE NINGUNA MANERA… Esta va POR MI y POR TODAS… NO ESTAMOS SOLAS”.

Al finalizar aclaró que se encuentra soltera en este momento y que los trámites de su divorcio con Adrián Di Monte siguen su curso pues está decidida a iniciar un nuevo capítulo en su vida.

