Amber Heard compartió nueva evidencia de presunto abuso por parte de Johnny Depp

Amber Heard no renuncia a demostrar su inocencia en el caso de difamación contra Johnny Depp, a pesar de que el jurado de siete personas de un tribunal de Virginia falló a favor del actor a principios de este mes. Dos semanas después del veredicto, la actriz está expresando sus frustraciones acerca de cómo resultó el juicio y afirma que una prueba potencialmente crucial nunca llegó a la sala del tribunal.

La actriz de ‘Aquaman’ aseguró que unas notas tomadas por su terapeuta, a quien le estaba informando sobre el supuesto abuso que sufría a manos de Depp, habrían llevado a los jurados a ponerse del lado de ella. También le presentó a Guthrie las notas de su terapeuta que representan “años de explicaciones en tiempo real de lo que estaba pasando”.

“Hay una carpeta con años de notas que datan de 2012 desde el comienzo de mi relación que fueron tomadas por mi médico, a quien le estaba informando sobre el abuso”, dijo Heard en entrevista con Savannah Guthrie, de NBC.

Dicho papeleo supuestamente muestra que Heard le dijo a su terapeuta que Depp “la golpeó, la arrojó contra una pared y amenazó con matarla”, pero a sus abogados se les prohibió presentar los documentos como evidencia después de que el juez los desestimó como “rumores”.

Dice que no es una persona vengativa

A pesar de haber sido declarada culpable de difamación, Heard no se retracta de ninguna de las afirmaciones que hizo contra Depp. Ella también insistió en su entrevista en que tampoco es una persona “vengativa” que esté tratando de “buscar venganza” contra él, diciendo:

“Algo que puedo decirles es que no soy vengativa. Esta sería una forma realmente pésima de vengarse. Tan tonto como es decir esto en voz alta, mi objetivo. Solo quiero que la gente me vea como un ser humano”.

Por otra parte, Amber le dijo a Savannah que ella también quiere seguir adelante: “Espero con ansias vivir mi vida y tengo una larga, espero, frente a mí. Continuaré caminando a través de esto con la frente en alto”, expresó.

El pasado 1 de junio un jurado en el condado de Fairfax decidió por unanimidad a favor de Depp y descubrió que Heard lo difamó “intencional y maliciosamente” cuando escribió su artículo de opinión de 2018 en el Washington Post sobre sus experiencias como sobreviviente de abuso doméstico.

Depp recibió US $10 millones en daños compensatorios y US $5 millones en daños punitivos, sin embargo, la juez Penney Azcarate redujo los daños punitivos al tope legal de Virginia de US $350 mil. Amber Heard obtuvo una pequeña victoria, ya que el jurado falló parcialmente a favor de su contrademanda por difamación, otorgándole US $2 millones en daños compensatorios, pero sin daños punitivos.

