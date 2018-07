FOTOS. De actriz infantil a sensual mujer y a posar con poca ropa, así luce Sandra Itzel

Que partidazo Colombia, lo dieron todo hasta el último minuto; un orgullo para todo Latinoamérica, se van con la frente en alto y con el respeto de todos los latinos🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴 P.D. Para todos los que andan comentando acerca de que no subí foto con la camiseta de Mexico y con la de Colombia si, no debería explicar pero lo voy a hacer: 1. No tengo la camiseta de Mexico y no he podido comprarla porque este mes he estado trabajando en un disco y al mismo tiempo mudándome; es muy fácil opinar cuando no conoces la vida de la persona. 2. Esta foto tiene 4 años y la tomé hace 4 años cuando estuve grabando la serie de #QuienMatoAPatriciaSoler donde casualmente me toco ver el mundial 2014 y ahí fue donde pude comprar la camiseta de Colombia, la de Mexico no la encontré en ninguna tienda en Bogota 3. Colombia es un país al cual respeto y admiro, un país que fue mi segunda casa por casi 1 año, que me regaló de las experiencias profesionales y personales más hermosas de mi vida… 4. Apoyar a otro país no me hace ni mas ni menos mexicana, todos somos latinos y me siento orgullosa de serlo.. Me parece inaudito que la gente se ponga a opinar de cosas que no conoce y que juzgue una vida que no está viviendo… A duras penas pude ver los partidos de Mexico porque aparte de grabar el disco grabamos videos de todas las canciones, así que por favor dejen la intensidad… Hoy no se trata de Mexico, se trata de Colombia y su desempeño el cual fue maravilloso este día… amor y paz🇨🇴🇲🇽❤️ #blondie #barbie #blessed #happines #Colombia #LosAngeles #futbol #FifaWorldCup

