Charlize Theron lo muestra todo en París al aparecer en trasparente falda

La actriz estuvo en el desfile de Dior, acompañada de su hija Jackson, y su sexy atuendo se llevó todas las miradas.

Si hacemos un repaso a los looks de Charlize Theron desde sus inicios a la actualidad, nos damos cuenta que sigue siendo un referente en cuanto a moda y estilo y recientemente lo demostró.

La actriz ha sido una de las privilegiadas que ha podido disfrutar en primera fila de las nuevas propuestas de Maria Grazia Chiuri para Dior en el desfile primavera/verano 2024 que ha tenido lugar en París Fashion Week.

Uniéndose a la tendencia “naked”, ella lo mostró todo al llevar una falda completamente transparente, hecha de cadenas doradas y cuentas, para revelar la lencería negra que llevaba debajo. Además, usó una camisa blanca para complementar el outfit.

Además, sorprendió al acudir al evento de la Semana de la Moda de París en compañía de su hija Jackson, de 11 años de edad. Ambas se sentaron en primera fila junto a Bernard Arnault, el director ejecutivo de LVMH.

La artista de 48 años tiene un fuerte vínculo con la marca de lujo Dior, ya que lleva casi dos décadas como la imagen de su fragancia J’adore, que fue creada en 1999.

Confesiones de la actriz

En Rápidos y Furiosos X, lanzada el pasado mayo, Charlize Theron retomó su papel como la villana Cipher, que ya había interpretado en las últimas dos entregas.

La sudafricana nos brindó una espectacular pelea con Michelle Rodríguez, en una de las mejores secuencias de la película. Brutal a la perfección, esta escena encantó a miles de fans.

Por supuesto, no es la primera vez que se convierte en una heroína de acción. Recordamos sus destacadas actuaciones en películas como Aeon Flux, Mad Max: Fury Road, Atomic Blonde o el reciente The Old Guard de Netflix.

Sin embargo, a medida que la edad aumenta, admite que le resulta cada vez más difícil mantenerse en forma físicamente: “Lo que realmente me molesta es que ahora estoy haciendo películas de acción y si me lesiono, necesito mucho más tiempo para recuperarme que cuando tenía 20 años.

Más que mi rostro, me gustaría tener el cuerpo que tenía a los 25 y poder golpearme contra la pared sin sentir dolor al día siguiente. Hoy en día, si no hago ejercicio durante tres días y vuelvo al gimnasio, no puedo caminar. Ni siquiera puedo sentarme en el baño” señaló.

