Aislinn Derbez pasea por las calles de Milán en tanga y sostén

La actriz mexicana sorprendió a todos con un look bastante hot a su paso por la Fashion Week en Italia dejando ver de más.

Además del rotundo éxito que ha tenido en el mundo de la actuación, Aislinn Derbez continúa abriendo paso en el mundo de la moda como un referente con su estilo único.

Hace una semana comenzó la Semana de la Moda de Milán y varias celebridades, entre ellas la actriz mexicana, estuvieron presentes en los diferentes desfiles. Por supuesto ella arrasó con su look como invitada especial de Roberto Cavalli.

Luego asistió a la exposición de los fotógrafos de moda Luigi and Iango, una ocasión en la que explotó su lado más sexy, pues optó por un vestido de la firma mexicana Alersundi transparente, repleto de cristales dorados.

La hija mayor de Eugenio Derbez combinó su vestido con un conjunto de lencería de dos piezas, confeccionado en seda dorada, el cual resaltaba su atlética figura.

Styling @marmolviejo

Vestido: @alersundi

Bolso: @elisabettafranchi”, escribió.

No cabe duda que Aislinn Derbez está atravesando uno de sus mejores momentos, en todos los sentidos, pues se siente agradecida por lo que sucede tanto en su vida personal como a nivel profesional.

“Es mi primera vez en Fashion Week y estar aquí definitivamente es un sueño cumplido. Para mí representa la celebración de la intersección del estilo y la autoexpresión; un escaparate cautivador donde el arte de la moda se entrelaza con el poder de la individualidad y nos recuerda que la moda es un lenguaje de autoexpresión que nos permite abrazar nuestra creatividad y autenticidad.

Cada día me importan más las decisiones que tomo en todos los aspectos de mi vida, incluyendo el cómo me visto; elegir un estilo en particular es sumamente importante para expresarle al mundo lo que nos gusta ser.