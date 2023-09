Anuel AA responde a Yailin tras sacar videoclip de su hija junto a Tekashi 6ix9ine

Anuel le responde a Yailin la más viral tras sacar un video musical con imágenes de su hija.

Anuel AA se volvió tendencia en las últimas horas tras opinar sobre el video que estrenó Yailin ‘la más viral’, audiovisual donde se puede apreciar a la bebé que ambos tuvieron hace seis meses. Ante el lanzamiento, los comentarios negativos para el reguetonero no han parado pues no se le mira en las imágenes y aplauden a Tekashi 6ix9ine por adoptar a la bebé como su hija.

El intérprete de ‘Ley seca’ envió un mensaje en Instagram por las imágenes que estaba apreciando, y es que supuestamente habría cancelado el hecho de informar que vendría con algo nuevo, pero estaría emocionado de ver lo bien que luce la bebé de seis meses.

“Hoy iba a anunciar música nueva, pero mi hija me dejó sin palabras, está hermosísima. No le presten atención a lo negativo. MÚSICA NUEVA EN CAMINO”, escribió.

“‘Mi hija está hermosísima’ y 9 fotos tuyas y una sola de ella que además es un pantallazo”, “Gran ventaja de Anuel: todos los hijos son idénticos a él”, “Buscando sonido con algo de su hija que no conoce ni busca… normal”, “El padrastro haciendo mejor el papel de papá que tú”, “Tekashi no te descuides que entre risa y risa Anuel te preña a Yailin otra vez y no te avisa”, “¿Y para cuándo pasas la manutención?”, “Qué triste que pueda ver a la hija solo por foto”, “Y tu papel de papá, ya te comieron todo el mandado”, “La verdad que muchos podemos criticar pero creo que a él no lo dejan ver a su hija”, fueron algunas reacciones de sus seguidores.

