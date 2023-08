Bella Hadid comparte las fotos más duras de su enfermedad

La modelo compartió su complicada experiencia desde que contrajo la enfermedad de Lyme y agradeció a su familia y a su perro por acompañarla durante los más de 100 días de tratamiento.

Publicidad

Desde hace algunos meses, las alarmas saltaron cuando los fans comenzaron a preguntarse “¿Dónde está Bella Hadid?”, tras ausentarse de varios eventos importantes.

De hecho, su última aparición fue en los desfiles de Emerge Fashion Show 2022 en Catar (28 de octubre de 2022) y Miu Miu (4 de octubre de 2022) y desde entonces la modelo no había vuelto a verla desfilar.

Incluso, para muchos fue extraño que no acudiera al MET Gala 2023 ni que se dejara ver en el último Festival de Cannes, certamen donde ha protagonizado momentazos virales en las ediciones previas.

La razón de esta desaparición fue que la hermana pequeña de Gigi Hadid fue que se encontraba luchando activamente contra la enfermedad de Lyme, una infección causada por la picadura de una garrapata con la que lleva conviviendo desde los 16 años.

Ella compartió una declaración muy emotiva sobre su estado de salud y publicó una serie de fotos que documentan su reciente tratamiento, al que se sometió durante más de 100 días, según su post.

Mensaje de la modelo

“Vivir en este estado, empeorando con el tiempo y el trabajo mientras trato de enorgullecerme a mi misma, a mi familia y a la gente que me apoya, me ha pasado factura de una manera que realmente no puedo explicar.

Estar así de triste y enferma con la mayor cantidad de bendiciones/privilegios/oportunidades/amor a mi alrededor fue posiblemente lo más confuso que jamás haya vivido.

“El universo funciona de las maneras más dolorosas y hermosas, pero debo decir que si estás luchando, mejorará. Te lo prometo. Toma tu espacio, mantente fuerte, ten fe en tu camino, camina en tu verdad y las nubes comenzarán a despejarse.

Tengo tanta gratitud y perspectiva sobre la vida, estos más de 100 días de Lyme, enfermedad crónica, tratamiento de coinfecciones, casi 15 años de sufrimiento invisible, todo valió la pena si puedo, si Dios quiere, tener una vida de repartiendo amor de una copa llena, y siendo capaz de ser verdaderamente yo misma, por primera vez en la historia”, publicó Bella Hadid.

Publicidad