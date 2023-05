¡Qué clavo! Olivia Wilde y Margaret Zhang llegan al Met Gala con el mismo vestido

La peor pesadilla para una famosa se hizo realidad, la actriz y la directora de cine tienen las redes de cabeza luego de lucir idénticas con el vestido de Karl Lagerfeld.

No hay peor miedo para los famosos que desfilan en una alfombra roja es lucir el mismo atuendo que lleva alguien más, y hoy en el Met Gala sucedió: El disgusto en este caso se lo llevaron Olivia Wilde y Margaret Zhang.

La actriz y la directora de cine y editora de Vogue en China tienen las redes sociales de cabeza, pues al lucir idénticas se convirtieron en el hazme reír en Twitter y en tendencia con un vestido de Karl Lagerfeld.

Ambas llegaron al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con el violin dress que diseñó el homenajeado para Chloé SS 1983. El de Wilde, blanco; el de Zhang, negro.

Ambas lucieron el atuendo de Lagerfeld porque este año Vogue organizó en homenaje al diseñador de modas alemán fallecido en 2019. El evento gira en torno a su obra y legado bajo la denominación “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”.

Además hay una exposición que cuenta con decenas de prendas suyas y bocetos inéditos. El modisto alemán se destacó en la segunda mitad del siglo XX por sus trabajos para reconocidas casas de moda, como Balmain, Chloé, Fendi, Chanel y su marca homónima.

Olivia Wilde y Margaret Zhang (editora de Vogue China) van con el mismo referente: el violin dress que diseñó Lagerfeld para Chloé SS 1983 #METGala pic.twitter.com/j2Ds7J9q25

— out of context theinexpert 🔮✨ (@WonderMafe) May 1, 2023