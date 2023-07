VIDEO. Captan a Elizabeth Álvarez dejando solo a Jorge Salinas tras pelea en restaurante

Las imágenes muestran a la actriz con la mirada distraída mientras él la ignora, luego arremete contra ella, quien responde con una contundente mirada de fastidio.

Las comprometedoras imágenes que salieron a la luz que mostraban la infidelidad de Jorge Salinas serían la razón suficiente para que existan conflictos entre él y su esposa Elizabeth Álvarez.

Prueba de ello es el video que destapó el programa “Chisme No Like“, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, el cual se mostraría el supuesto repudio de la actriz hacia el actor.

En el video se podría ver cómo Álvarez se notaba distraída, así como Jorge solo estaría comiendo, mientras la ignoraba. Momentos después, se observa cómo discute con ella, quien le responde con una contundente mirada de fastidio. *Ver 1 hora y 40 minutos.

Momentos después se muestra al histrión solo en un centro comercial de la CDMX, buscando a alguien. Según Ceriani, Salinas se peleó con Elizabeth y ella abandonó el lugar.

Asimismo, testigos habrían asegurado que Salinas se retiró del lugar, luego de no encontrar a su esposa. Además, reiteraron que ella dejó el restaurante muy molesta, tras la pelea con el padre de sus hijos.

Hace unos meses, se dio a conocer que Jorge Salinas había recibido la visita de su nutrióloga y las cámaras de TV Notas lo captaron fuera de Televisa dándose tremendo beso.

Sin embargo, ahora salieron más detalles a la luz. Aunque el protagonista de “Tres Mujeres” lleva más de 10 años casado con la actriz Elizabeth Álvarez, fue visto en pleno amorío Anna Paula Castillo, de 28 años.

Ahora ha salido a la luz un video de este famoso beso y el programa Chisme no like presentó el video completo del encuentro del galán de Telenovelas y su nutrióloga. *Ver después del minuto 6.

Incluso, en una entrevista, Anna Paula confesó que sí hubo beso entre ellos, “yo no lo estoy negando y, de hecho, él en su declaración tampoco lo niega; a mí incluso me tranquilizó cuando dijeron que tenían el video, me hubiera gustado que lo sacaran y ya”, indicó.