Actriz mexicana reta a sus compañeros famosos a subir fotos al natural

#AlNaturalBello . Con esta foto me sumo a un moviento que motiva sobre todo a las jóvenes a aceptarse y amarse tal cual son . Qué bonito que existan los filtros y las correcciones , pero no se engañen , y no nos engañemos , NADIE es perfecto . No dejes que las imágenes que suben otras personas a las redes sociales impacten en tu autoestima . Aquí me muestro tal cual soy, a las 7 am que llego a maquillaje y peinado . Sin maquillaje , sin correcciones y sin filtros . #AlNaturalBello #SinFiltros #AmateComoEres

