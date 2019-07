TV Notas entrevista a suegra de Edwin Luna y revela los peores secretos de Kim Flores

A cuatro días de la boda religiosa de Edwin Luna con Kimberly Flores, Becky Colombani concedió una entrevista para revelar algunos secretos desconocidos sobre su hija.

Hace unas semanas, la mamá de la modelo guatemalteca dijo que ella era “manipuladora y mentirosa”, palabras que confirmó en exclusiva para TV Notas.

Sus declaraciones han dejado en shock a todos, pues no dudó en confesar obre el hijo que tuvo a los 17 años, su “profesión” antes de conocer al cantante; entre otros secretos.

*Antes de las cirugías

La mujer asegura que no tiene nada en contra de su hija, pero no le gusta que mienta y menos a quien será su futuro esposo. Pero que a ella nunca le gustó que su mamá fuera estricta para que tuviera un mejor futuro.

“Ella se quedó en segundo año de secundaria. Yo me fui a Estados Unidos y se la encargué a mi mamá y hermana, pero ella siempre se escapaba para irse a la calle. Cuando cumplió 17 años me dio un gran golpe, pues quedó embarazada. ¡Ella todavía era una niña!”, expresó.

A palabras de Becky, el niño nació con autismo porque durante su embarazo se la pasó en la calle “bebiendo”, incluye después de que lo tuvo se desaparecía para buscar “dinero con hombres asquerosos”.

Lamentablemente el pequeño no vive con ellos, la custodia la tiene la abuela paterna, y aunque viven en México también, la señora asegura que Kim nunca lo visita.

¡No lo quiere!

Entre las confesiones de la mujer, asegura que la modelo no está enamorada del vocalista de “La Trakalosa de Monterrey”, y que está con él por su dinero.

“Conozco a Kimberly, a ella le gustan los hombres altos y morenos. Edwin tiene plata, pero estoy segura de que si no fuera así, le daría asco. La ambición de mi hija es muy fuerte, tanto que no se le despega a él para cuidarlo.

Ella no quiere que llegue otra y se lo quite, así como ella lo hizo cuando estaba con Alma Cero. Mi hija le rompió el matrimonio a ella.

Según añadió, ellos se conocieron cuando ella era “edecán”. “Esas mujeres que las presentan con unos y con otros y se las llevan a beber y a hacer barbaridades”.

Además, confirmó lo que varios medios mexicanos publicaron cuando se dio a conocer su relación.

“Es que ella era una sexoservidora, no sé porque Edwin lo niega. Se me hace muy raro que un hombre como él no le pregunté a mujer por su pasado o que no se pregunte por qué su familia nunca está con ella”, señaló.

Antes y después Kim Flores