La cantante deslumbró a todos en la alfombra rosa al llegar con un vestido completamente transparente que dejó ver su figura a la perfección.

Dua Lipa fue el centro de todas las miradas al llegar a la premiére en Los Ángeles de la película Barbie con un revelador atuendo que no dejaba nada a la imaginación.

No cabe duda que la cantante fue una de las celebridades más sensuales de la noche, pues desfiló por la alfombra rosa con un vestido de red confeccionado por aplicaciones de cristales brillantes que dejó a la vista su figura torneada.

El candente atuendo dejó que no llevaba sostén, además mostró su abdomen plano y la sexy tanga blanca. Dejó suelta su cabellera negra y lució un maquillaje discreto. Enfatizó su mirada con sombras y amplias pestañas negras, así como sus labios con labial nude.

Y es que ahora los ‘nakes dress’ son tendencia desde hace un tiempo entre los famosos y celebrities de todo el mundo, un moda que famosas como Rihanna, Kendall Jenner, Cardi B, entre otras, llevan con suma confianza.

La artista interpreta a Barbie Sirena en la cinta dirigida por Greta Gerwig. Además interpreta el tema principal de la película: Dance The Night. Ella lanzó el sencillo el 25 de mayo y ahora es un hit mundial. La película Barbie llega a los cines el 21 de julio.

📸 | @DUALIPA and @karolg at the #BarbieMovie premiere in LA last night! (09/07) pic.twitter.com/apIazCx3KM

