¿Quién es Margot Robbie, actriz que le da vida a Barbie?

Margot Robbie es una actriz australiana conocida por su belleza y talento que se ha destacado en la industria cinematográfica con diversos proyectos, ahora da la vuelta al mundo por su personificación de la muñeca Barbie, A continuación, te contamos quién es la superestrella de la pantalla grande.

Nacida en Australia, Margot se trasladó a Estados Unidos en busca de hacer realidad su sueño en la industria del cine. Su carrera comenzó en su tierra natal con papeles en películas y series de televisión independientes. Luego de trabajar en la exitosa serie australiana “Neighbours” durante tres años, decidió mudarse a Los Ángeles para perseguir el sueño de triunfar en Hollywood.

En Los Ángeles, llamó la atención con su papel en la película “El lobo de Wall Street”, dirigida por Martin Scorsese, donde compartió pantalla con Leonardo DiCaprio. Esta actuación le valió reconocimiento y la catapultó hacia papeles principales en otras cintas exitosas como “Focus”, “Suite Française”, “Z for Zachariah” y “The Legend of Tarzan”.

Uno de los papeles más destacados de Margot Robbie fue el de Harley Quinn, la entrañable villana de DC Comics, en la película “Suicide Squad” (Escuadrón Suicida) y su spin-off “Birds of Prey” (Aves de presa). Su interpretación recibió elogios por parte de la crítica y la convirtió en una de las actrices más reconocidas en el género de superhéroes.

Además de su trabajo en el cine, Margot ha incursionado en otros proyectos. Interpretó a la famosa patinadora Tonya Harding en la película “Yo, Tonya”, papel que le valió una nominación al Premio de la Academia. También fue seleccionada como la imagen de la fragancia femenina “Deep Euphoria” de Calvin Klein.

En cuanto a su vida personal, Margot Robbie está casada con Thomas Ackerley, un actor y productor de cine inglés. Juntos han colaborado en la producción de varias películas y series de televisión, incluyendo “I, Tonya”, nominada al Premio de la Academia.

margot robbie for #Barbie press in sydney pic.twitter.com/iAnWF15Rvu — 𝗺𝗮𝗿𝗴𝗼𝘁 𝗿𝗼𝗯𝗯𝗶𝗲 𝗴𝗶𝗳𝘀 & 📸 (@margohgifs) June 29, 2023



Aunque actualmente no tiene hijos, Robbie ha expresado que no descarta la posibilidad de formar su propia familia en el futuro. En una entrevista reciente, afirmó que no se siente preparada para ser madre en este momento y que no se siente obligada a tener hijos solo por estar casada.

Margot Robbie ha demostrado ser mucho más que una cara bonita en la industria del cine. Su talento y versatilidad la han llevado a trabajar con grandes figuras de Hollywood y a protagonizar exitosas películas.

