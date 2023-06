¡Sin censura! Cardi B hace hot twerking en transparente atuendo sin nada abajo

A mitad del tráfico, la cantante hizo un candente baile mientras su esposo agarraba sus atributos al ritmo de la música.

Está más que claro que Cardi B no va a permitir que las reglas de tránsito impidan tener un momento sensual dentro de su lujoso vehículo, pues decidió realizar un sexy baile de manera divertida y explícita entre el tráfico durante el fin de semana

En una publicación en las redes sociales que publicó el pasado 17 de junio, se puede ver a la cantante, que actuó en el concierto Birthday Bash de 21 Savage esa misma noche, dando una clase de twerking en el asiento trasero de un automóvil.

Aproximadamente a la mitad de la actuación, una mano, presumiblemente perteneciente a su esposo, Offset, se estira para agarrar su nalga, y ella se da la vuelta y muestra el dedo medio a la cámara mientras sonríe.

La rapera, que vestía un traje agua marina casi transparente y un nuevo peinado rubio platinado, estaba haciendo el baile al ritmo de “Put It On The Floor” de Latto, que recientemente recibió un tratamiento de remix súper exitoso con nada menos que ella.

Polémica de la cantante

La icónica rapera estadounidense compartió recientemente varias imágenes en Twitter del “school lunch” que suele preparar para su hija mayor, y generó controversia porque no tiene nada que ver con lo que muchos llevan al colegio.

En las fotos compartidas, podemos ver como Cardi B prepara todo un banquete de comida para la merienda de Kulture: desde macarrones con queso, nuggets de pollo, hasta brócoli, fruta fresca, cereales o patatas fritas vegetales.

Pero la cosa no acaba ahí, y es que en otras de las imágenes se proyectaban más «meals» que la artista suele cocinar para su progenitora: pasta, carne, elote cocido, gelatina, palitos de queso, galletas, fruta fresca, cereales o un Kool Aid Jammers.

Kulture school lunch be everything 🍎 pic.twitter.com/9TIMwIDwIB — Cardi B (@iamcardib) May 23, 2023

