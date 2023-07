Cristian Castro abusa de los filtros y lo atacan por querer lucir más joven

El cantante fue blanco de duras críticas por excederse en lo retoques hasta lucir irreconocible en una reciente publicación, lo que no contaba es que la verdadera foto salió a la luz.

Publicidad

Cada vez que Cristian Castro aparece en las redes sociales suele provocar polémica, ya sea por la extrovertida personalidad que tiene y es que no tiene reparo en expresar lo que piensa o simplemente usar outfits fuera de los común.

Ahora el cantante fue acusado de abusar “excesivamente” de los filtros. Él compartió una foto en la que aparecía junto a Diego y Yanina Latorre, muy sonrientes por el encuentro. Pero algo raro se veía en esos rostros, rejuvenecidos de una manera muy poco natural.

“#CristianCastro le metió tanto filtro a la foto que subió recién que tuve que hacer foco para descubrir a Yanina Latorre. Ya sé que es ella y Diego. ¡Ahora solo me falta saber quien es el otro que se hace pasar por Azul!”, escribió una usuaria de Twitter.

Cristian Castro le metió tanto filtro a la foto que subió recién que tuve que hacer foco para descubrir a @yanilatorre.

Ya se que es ella y Diego. Ahora solo me falta saber quien es el otro que se hace pasar por Azul! pic.twitter.com/ql338CCc0t — Krocita (@Krocita) July 2, 2023

En la imagen resalta el exceso de filtros y de edición a la foto publicada: dientes demasiado blancos, cejas parejas hasta la sospecha, luces muy radiantes.

Las críticas y comentarios no tardaron en llegar, y es que en una historia de Yanina, del mismo encuentro, el artista mexicano aparece junto a ella sin tanto filtro.

“Necesito ese filtro permanente”

“Es Dybala”

“Averigua el nombre de ese filtro que está bárbaro, ja”

“Así va la gente a los cirujanos plásticos y les pide la cara como el filtro. Jajaja, cosas que suceden”

“Cristian parece la mamá en 1987″

La familia del cantante

Tras la polémica que provocó Cristian Castro, inmediatamente comenzaron a revivir las viejas fotos en donde también ha abusado de los filtros, pues no es la primera vez que lo hace y nuevamente lo criticaron por no aceptar que ya no tiene una edad madura.

Además también pasaron a recordar a Verónica Castro, pues al parecer el gusto por estos filtros es de familia, ya que la actriz, cantante y conductora también desató polémica cuando retocó demasiado una foto junto a su hermano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Verónica Castro (@vrocastroficial)

(Visited 10 times, 10 visits today)

Publicidad