Camila Cabello enloquece a fans al posar en baby doll de encaje

La cantante elevó la temperatura en las redes sociales al publicar una sesión de fotos en la que aparece en ropa interior presumiendo su espectacular figura.

Camila Cabello tiene más de 67 millones de seguidores en Instagram, a quienes sorprendió con su más reciente sesión de fotos donde aparece con un baby doll de encaje negro de seda cuyo escote permite ver de más.

La cantante posó desde la cama en una habitación de hotel en Nueva York, en otra foto aparece dentro de una bañera y en la tercera posó frente a una ventana.

“Anoche 🖤 en la ciudad por 24 horas”, escribió.

La estrella de 26 años ha recurrido a las selfies para presumir su curvilínea figura logrando que sus fans de inmediato la llenaran de elogios y comentarios halagando su belleza.

“No puedes hacerme esto… Mi corazón solo puede soportar tanto 😭😭😭😭”

“Creo que todos estamos buscando un comentario de Shawn Mendes 😂❤️”

“Diosa de la belleza! 💕”

“La chica más hermosa del planeta 🥺❤️👩‍🦰🥰😘🔥”

“Maldición, eres preciosa ❤️”

Recientemente se dieron a conocer los nominados a los Premios Juventud de este año, y ella aparece en tres categorías: Mejor Álbum Pop (por Familia), Pop Track del Año (por “Ambulancia”, su dueto con Camilo) y Artista Femenina.

Terminó con el cantante

De acuerdo con información publicada por “People”, Camila Cabello y Shawn Mendes decidieron volver a terminar, debido a que no lograron conectar de la forma en la que ellos esperaban.

El rompimiento se dio a principios de este mes, lo que coincidió con el lanzamiento de la canción “What the Hell Are We Dying For?”, de Mendes.

El tema llama la atención, pues es un desahogo luego de su ruptura. “Quiero salvarnos, pero no sé cómo”, nos dice un fragmento de letra de la canción. Además, una entrevista con Zane Lowe para “Apple Music”, reveló que estaba pasando por una etapa de confusión.

“Creo que estoy por cumplir 25 años todavía sintiéndome bastante confundido sobre muchas cosas en mi vida”, expresó.

Shawn Mendes y Camila Cabello se separaron nuevamente, afirma The Sun. “Se dieron cuenta de que era un error darle otra oportunidad. Después de todo, las cosas terminaron por primera vez por una razón”. pic.twitter.com/usPXbItWxe — Indie 505 (@Indie5051) June 8, 2023

