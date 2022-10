Jennifer López aparece en candente baby doll de encaje

Desde la cama, la cantante provocó el delirio de sus fans en las redes sociales con la colección de imágenes.

Publicidad

Al parecer, el matrimonio de Ben Affleck y Jennifer López ha estado tendiendo de un hilo por varias crisis que han tenido. Benifer, se casaron a mediados de julio en Las Vegas y al poco tiempo viajaron a parís para una magnifica luna de miel.

El pasado 20 de agosto, celebraron su matrimonio de forma oficial en una deslumbrante ceremonia privada, acompañados de familia y amigos. De acuerdo con la información de diversas fuentes, JLo y el actor están enfrentando su primera crisis matrimonial.

El pasado 26 de octubre, un medio captó a Affleck dando una caminata y bebiendo café por un vecindario sin su anillo de bodas. Si bien, la cantante y el actor aparecen muy enamorados en sus fotos de recién casados, parece que la famosa pareja no ha sabido complementarse.

Se dice que, en las últimas semanas, parece que los famosos han cargado con varias diferencias que han provocado conflictos. Sin embargo, recientemente, la intérprete decidió enamorar a todos sus fans de Instagram con su belleza.

La artistas de 53 años se lució en una de sus stories de la famosa red social, posando con un conjunto de encaje blanco y una enorme sonrisa. El baby doll de la estrella dejó a muchos con la boca abierta, alcanzando el más del millón de likes.

Las reacciones de los fans de Jennifer López…

Muchos no dudaron en referirse a la imagen y destacar lo bien que luce la intérprete de canciones como “On the Floor”, “Waiting fot Tonight” y “Dance Again”. “Eres toda una reina”, “Fotos que nos dejan sin aliento”, “Una belleza de mujer”, dicen algunos de los textos que se pueden leer en la sección de comentarios.

Actualmente, López supera los más de 226 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en donde destacan imágenes de su trabajo y de su día a día.

(Visited 3 times, 3 visits today)

Publicidad